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В Сирии погиб российский военный
В Сирии погиб еще один российский военнослужащий Игорь Завидный, об этом в своем Facebook сообщила его знакомая Ирина Зубова.
«Мои соболезнования родным и близким. 9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич, родился 3 июля 1982 г. в городе Новотроицке Оренбургской области. Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою», - написала Зубова.
Погибший служил в Сирии по контракту, об этом РБК рассказал его брат-близнец Евгений Завидный.
По его словам, вместе с Игорем погиб еще один военный, имя которого он не уточнил.
«Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», — рассказал Евгений.
Ранее погибший прошел срочную службу, работал на металлургическом заводе, затем пошел служить по контракту. За три года он отслужил в Чечне, Дагестане, Ингушетии и в Тоцком в Оренбургской области.
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