В Сирии погиб российский военный

В Сирии погиб еще один российский военнослужащий Игорь Завидный, об этом в своем Facebook сообщила его знакомая Ирина Зубова.

«Мои соболезнования родным и близким. 9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич, родился 3 июля 1982 г. в городе Новотроицке Оренбургской области. Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою», - написала Зубова.

Погибший служил в Сирии по контракту, об этом РБК рассказал его брат-близнец Евгений Завидный.

По его словам, вместе с Игорем погиб еще один военный, имя которого он не уточнил.

«Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», — рассказал Евгений.

Ранее погибший прошел срочную службу, работал на металлургическом заводе, затем пошел служить по контракту. За три года он отслужил в Чечне, Дагестане, Ингушетии и в Тоцком в Оренбургской области.