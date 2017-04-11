СМИ: В Киеве произошёл взрыв

В центре Киева в ночь на 11 апреля произошёл взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что взрыв произошёл примерно в час ночи по местному времени. В результате были выбиты стёкла на первом этаже дома, где расположены рестораны и банк. Также повреждены припаркованные рядом автомобили.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов

Информация о пострадавших не поступала.