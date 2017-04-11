Украинский офицер выстрелил в ногу пьяному подчиненному

Украинский офицер применил оружие для того, чтобы успокоить своего пьяного подчиненного, сообщает пресс-центр военной операции украинских силовиков в Facebook.

"Группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Офицер произвел несколько предупредительных выстрелов, после чего был вынужден выстрелить по ногам агрессивно настроенного военнослужащего", — передает пресс-центр.

Пострадавший был доставлен в больницу. В крови солдата был обнаружен алкоголь.

Ранее в ЛНР сообщили, что солдаты ВСУ используют оружие в ходе внутренних конфликтов в подразделениях, что приводит к увеличению небоевых потерь и нехватке личного состава в украинской армии.