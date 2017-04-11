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Украинский офицер выстрелил в ногу пьяному подчиненному
Фото: © AP Photo/ Evgeniy Maloletka
Украинский офицер применил оружие для того, чтобы успокоить своего пьяного подчиненного, сообщает пресс-центр военной операции украинских силовиков в Facebook.
"Группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Офицер произвел несколько предупредительных выстрелов, после чего был вынужден выстрелить по ногам агрессивно настроенного военнослужащего", — передает пресс-центр.
Пострадавший был доставлен в больницу. В крови солдата был обнаружен алкоголь.
Ранее в ЛНР сообщили, что солдаты ВСУ используют оружие в ходе внутренних конфликтов в подразделениях, что приводит к увеличению небоевых потерь и нехватке личного состава в украинской армии.
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