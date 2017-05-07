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Боевики "Боко Харам" освободили 82 школьницы после трехлетнего плена
Боевики исламистской группировки "Боко Харам" (запрещена в РФ) освободили 82 девушки, которые были похищены в 2014 году в нигерийском городе Чибок. Всего тогда террористы похитили 276 школьниц, совершив нападение ночью на общежития рядом со школой. Боевики разбудили девочек и погрузили в грузовики, лишь немногим удалось бежать.
Похищение в Чибоке стало наиболее громким преступлением "Боко Харам" (присягнула в марте 2015 года на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) за последние годы. Помощь в поиске пропавших школьниц правительству Нигерии обещали Китай и США, однако и они оказались бессильны.
Ранее сообщалось, что главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось, напоминает РИА Новости. Последнее документальное подтверждение того, что некоторые из школьниц живы появилось в августе 2016 года. По словам боевиков, остальные девочки погибли в результате авиаударов.
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