В столичном автобусе группа пассажиров избила мужчину, который не оплатил проезд. Как сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс", предприятие готово передать в полицию записи с камер наблюдения в салоне транспорта.

Инцидент произошел в автобусе №858. Пассажирам не понравилось, что "заяц" не прислонил проездной к валидатору и не купил билет у водителя. Как отметили в "Мосгортрансе", москвичи все чаще обращают внимание на такие нарушения и сообщают о них контролерам. При этом сотрудники предприятия категорически осудили самосуд над безбилетником.

- "Мосгортранс" призывает жителей города ответственно относиться как к оплате проезда, так и к порядку в общественном транспорте, - сообщили в организации.