Берлинская полиция предотвратила теракт у российского посольства

Немецкие правоохранители арестовали беженца, который планировал устроить теракт у здания российского посольства в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета "Дер Тагесшпигель" со ссылкой на местные органы безопасности.

По информации издания, 24-летний выходец из Марокко собирался устроить атаку на одной из массовых акций. Такие демонстрации постоянно проходят в районе, где рядом друг с другом расположены посольства России и США. Молодого человека задержали в общежитии для беженцев в деревне Борсдорф под Лейпцигом. Сейчас окружной суд города поместил его под стражу лишь на 14 суток, однако возможно продление ареста, сообщает телеканал "Россия 24".