Троих человек расстреляли около АЗС под Москвой

На трассе М-4 в Домодедовском районе Подмосковья недалеко от автомобильной заправочной станции произошла перестрелка. Об этом сообщает Life

В результате происшествия два человека пострадали, один погиб.

На данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

На прошлой неделе в четверг, 6 апреля, на северо-востоке Москвы на улице Космонавтов также произошла перестрелка.

По данным правоохранительных органов, между четырьмя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них достал травматическое оружие.

Двое мужчин были госпитализированы с непроникающими огнестрельными ранениями.