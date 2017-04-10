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Троих человек расстреляли около АЗС под Москвой
На трассе М-4 в Домодедовском районе Подмосковья недалеко от автомобильной заправочной станции произошла перестрелка. Об этом сообщает Life.
В результате происшествия два человека пострадали, один погиб.
На данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
На прошлой неделе в четверг, 6 апреля, на северо-востоке Москвы на улице Космонавтов также произошла перестрелка.
По данным правоохранительных органов, между четырьмя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них достал травматическое оружие.
Двое мужчин были госпитализированы с непроникающими огнестрельными ранениями.
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