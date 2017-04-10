Школьники потребовали от Навального 10 тысяч евро

Группа школьников собралась возле одного из московских изоляторов временного содержания, требуя денег от оппозиционера Алексея Навального . Об этом сообщает РЕН ТВ.

Учащиеся напомнили, что Навальный обещал отсудить по 10 тысяч евро для каждого задержанного на антикоррупционных митингах, прошедших 26 марта в десятках городов России, и призвали его сдержать слово.

Самого Навального в этом изоляторе не было. Административный арест сроком 15 суток, который был назначен ему за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции , оппозиционер отбывал в спецприемнике в ОВД «Коньково». Днем 10 апреля он вышел на свободу, рассказал РИА Новости адвокат Вадим Кобзев

За несколько дней до прошедших 26 марта акций Навальный написал в своем блоге, что составит жалобы в Европейский суд по правам человека всем, кого незаконно привлекут к ответственности за участие в митингах. «Если полицейский будет так неосторожен, что задержит вас 26 марта, то обещаю отсудить для вас 10 тысяч евро», — подчеркнул он в Twitter.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные обещания косвенным подкупом молодежи. Так официальный представитель Кремля прокомментировал собственное высказывание о том, что некие лица обещали молодым людям денежные вознаграждения за участие в несанкционированной акции в Москве.

26 марта на Тверской улице в Москве состоялся несанкционированый массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. Мероприятие не было согласовано с городскими властями: организаторам предлагались альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. В результате на митинге были задержаны, по разным данным, от 600 до тысячи человек.