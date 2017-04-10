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Школьники потребовали от Навального 10 тысяч евро
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»
Группа школьников собралась возле одного из московских изоляторов временного содержания, требуя денег от оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Учащиеся напомнили, что Навальный обещал отсудить по 10 тысяч евро для каждого задержанного на антикоррупционных митингах, прошедших 26 марта в десятках городов России, и призвали его сдержать слово.
Самого Навального в этом изоляторе не было. Административный арест сроком 15 суток, который был назначен ему за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, оппозиционер отбывал в спецприемнике в ОВД «Коньково». Днем 10 апреля он вышел на свободу, рассказал РИА Новости адвокат Вадим Кобзев.
За несколько дней до прошедших 26 марта акций Навальный написал в своем блоге, что составит жалобы в Европейский суд по правам человека всем, кого незаконно привлекут к ответственности за участие в митингах. «Если полицейский будет так неосторожен, что задержит вас 26 марта, то обещаю отсудить для вас 10 тысяч евро», — подчеркнул он в Twitter.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные обещания косвенным подкупом молодежи. Так официальный представитель Кремля прокомментировал собственное высказывание о том, что некие лица обещали молодым людям денежные вознаграждения за участие в несанкционированной акции в Москве.
26 марта на Тверской улице в Москве состоялся несанкционированый массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. Мероприятие не было согласовано с городскими властями: организаторам предлагались альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. В результате на митинге были задержаны, по разным данным, от 600 до тысячи человек.
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