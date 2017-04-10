В Санкт-Петербурге водитель на Mercedes сбил члена движения «СтопаХам», в результате чего тот получил легкие травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, инцидент произошел утром 10 апреля в Красногвардейском районе города. По данным очевидцев, молодого человека сбили в ходе рейда общественного движения «СтопХам» у Гидрометеорологического университета.

По предварительной информации, водитель скрылся. По факту ДТП правоохранители начали проверку.

Некоммерческая организация «Стоп Хам» была создана в 2010 году как одна из федеральных программ молодежного движения «Наши». Активисты выступают против нарушений водителями ПДД. Обычно они клеят большие стикеры с надписью «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» на лобовые стекла неправильно припаркованных автомобилей. Активисты также снимают на камеру правонарушения и публикуют ролики в интернете. У водителей и членов движения нередко возникали конфликтные ситуации.