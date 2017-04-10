Сына актрисы Завьяловой признали виновным в ее убийстве

В Санкт-Петербурге суд признал сына актрисы Александры Завьяловой виновным в ее убийстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, в ночь на 3 февраля прошлого года 40-летний Завьялов, находясь в нетрезвом состоянии, ударил ножом свою мать. Женщина скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что сын актрисы напал на нее «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Артистка не дожила до своего 80-летия один день. Завьялов скрылся с места преступления, но был задержан. По словам соседей, актриса и ее сын жили в бедности и часто ссорились. Мужчина якобы постоянно избивал пожилую женщину.

Заслуженная артистка России Александра Завьялова известна зрителям по роли Пистимеи Морозовой в фильме «Тени исчезают в полдень». Также она снималась в картинах «Ждите писем», «Алешкина любовь», «Хлеб и розы», «Будни и праздники» и других.