В Москве началась спецоперация МВД «Анаконда» для поиска террористов

В столице усилены меры антитеррористической безопасности в рамках спецоперации «Анаконда». Как сообщает Life, в местах массового скопления людей усилен досмотр граждан. Целью операции является выявление правоохранителями взрывчатки, оружия и других запрещённых веществ.

Кроме того, сотрудники ГИБДД будут досматривать все автомобили, въезжающие в Москву и Московскую область до 11 мая.