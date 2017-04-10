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В Москве началась спецоперация МВД «Анаконда» для поиска террористов

В Москве началась спецоперация «Анаконда»
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В столице усилены меры антитеррористической безопасности в рамках спецоперации «Анаконда». Как сообщает Life, в местах массового скопления людей усилен досмотр граждан. Целью операции является выявление правоохранителями взрывчатки, оружия и других запрещённых веществ.
Кроме того, сотрудники ГИБДД будут досматривать все автомобили, въезжающие в Москву и Московскую область до 11 мая.
Москва Происшествия
ГИБДД МВД
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