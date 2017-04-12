В московском метро поезд отправлен в тупик из-за бесхозного пакета

Сотрудники правоохранительных органов Москвы проверяют на станции метро "Бунинская аллея" последний вагон поезда, где был обнаружен бесхозный пакет, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева

"Сегодня утром на станции метро "Бунинская аллея" в последнем вагоне поезда обнаружен бесхозный пакет. Сотрудники полиции высадили пассажиров, после чего состав перегнали в отстойник, где его проверяют кинологи", - рассказал Мышляев.

Отмечается, что инцидент не повлиял на движение поездов по Бутовской линии.