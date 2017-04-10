Железнодорожную аварию спустили на тормозах

Неисправность тормозной системы пригородного электропоезда стала причиной железнодорожной аварии, происшедшей в Москве поздно вечером в субботу,— такова на данный момент приоритетная версия сотрудников СКР , расследующих обстоятельства ЧП. В результате столкновения электрички с пассажирским составом Москва—Брест пострадали более 50 человек.

Железнодорожная авария произошла в Москве поздно вечером в субботу. По предварительным данным, в 22:14 на перегоне между станциями Фили и Рабочий Поселок Белорусского направления произошел сбой в тормозной системе электропоезда N6919 Москва—Усово, в котором в тот момент находились 30 человек. Машинист применил экстренное торможение, и состав остановился. Простоял на месте он около 25 минут. Происходящее в вагонах снимали на мобильники пассажиры, одна из записей была размещена в соцсети "ВКонтакте". Судя по записи, бригада электрички сообщила пассажирам о поломке тормозной системы, что у последних вызвало нервную реакцию, впрочем, далекую от паники. Тем временем после ухода воздуха из тормозной системы произошло самопроизвольное движение состава в обратную сторону. Бригада электрички вовремя посоветовала пассажирам покинуть последние вагоны.

Между тем, видимо, из-за внушительного наклона этого участка полотна электричка буквально за считаные минуты набрала большую скорость и врезалась хвостовыми вагонами в стоявший на перегоне Фили—Кунцево пассажирский поезд N3 Москва--Брест, машинист которого, как и его коллега, ранее применил экстренную остановку состава. В 12 вагонах пассажирского поезда на момент столкновения находились 455 человек. В результате аварии с рельсов сошли электровоз поезда N3 и три хвостовых вагона электрички, причем один из них буквально разорвало на части.

Спасатели прибыли на место событий уже через семь минут. Нужно отметить, что пассажиры так и не запаниковали и организованно покидали вагоны. С помощью спасателей эвакуацию завершили предельно быстро.

Пострадали в общей сложности более 50 человек, в московские больницы были доставлены 12 из них. Последствия могли быть гораздо более тяжкими, если бы пассажиры электрички вовремя не покинули хвостовые вагоны, а те, в свою очередь, не сыграли роль буфера при столкновении.

Движение на участке пути, на котором произошла авария, возобновилось утром в воскресенье, до этого поезда направлялись по измененным маршрутам, было организовано движение бесплатных автобусов.

Московское следственное управление на транспорте СКР возбудило по факту аварии уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Ход расследования взял под личный контроль глава комитета Александр Бастрыкин . "К расследованию уголовного дела подключились опытные специалисты и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета",— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко . Следователи дадут оценку "действиям поездных бригад обоих поездов, а также действиям всех служб, ответственных за безопасность движения на участке столкновения". В частности, пока остается неясным, почему бригада электрички не использовала на месте аварийной остановки тормозные башмаки.

Уже в начальной стадии расследования была отвергнута версия о том, что причиной экстренного торможения электрички был перебегавший дорогу пешеход, оно было обусловлено отказом тормозной системы. Уже изъяты документы о техническом обслуживании состава.