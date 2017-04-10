Скандал в Омске: девочка умерла после укола лидокаина

В Омске десятилетняя девочка умерла в больнице от укола лидокаина. Возбуждено уголовное дело по факту смерти по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

По данным следователей, школьница впала в кому из-за аллергической реакции на препарат, который ей ввели медики.

«По версии следствия после укола лидокаина во время лечения в неврологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 г. Омска 10-тилетняя девочка впала в кому из-за начавшейся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами. Утром 8 апреля 2017 года ребенок скончался», - указано в сообщении.