Полиция Германии: Целью взрывов в Дортмунде была «Боруссия»

Взрывы в Дортмунде были направлены против футбольного клуба «Боруссия», сообщает Reuters со ссылкой на полицию Германии. Полиция Дортмунда заявила, что при атаке применялись «серьезные взрывчатые вещества». По данным полиции, взрывчатка могла быть спрятана в ограждении автомобильной стоянки, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник в Дортмунде должен был пройти матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако». Примерно за час до игры поступили сообщения о трех взрывах возле автобуса немецкой команды. Футболист «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла.

Полиция Германии пока не называет случившееся терактом.

Днем ранее в СМИ появилась информация о предотвращении теракта у посольства России в Германии. По подозрению в подготовке этой атаки был задержан 24-летний марокканец.