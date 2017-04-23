СК возбудил дело после блокирования детской «скорой» в Москве

Водитель внедорожника Mercedes в Москве не пропустил машину «скорой», которая ехала на вызов к ребёнку. В Следственном комитете в связи с действиями водителя возбудили уголовное дело. Об инциденте стало известно после публикации в СМИ записи с видеорегистратора.

Инцидент с детской «скорой», которую не пропустил водитель иномарки, несмотря на включённые звуковые сигналы, стал широко известен благодаря видео, попавшему в СМИ. По факту инцидента руководство Следственного комитета России поручило возбудить уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве возбудить уголовное дело по данному факту, установить, задержать и дать принципиальную правовую оценку действиям горе-водителя», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко

Она также отметила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При этом старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова отметила, что уголовное дело было оперативно возбуждено.

Как следует из видео, владелец иномарки игнорирует включённый на «скорой» спецсигнал и не пропускает её вперёд. Более того, продвигается по дороге он крайне медленно, а затем и вовсе останавливается, чтобы выяснить отношения с едущими на вызов к ребёнку врачами.

Водитель Mercedes некоторое время стоит посередине дороги и только потом уезжает.

Как ранее сообщали в Следственном комитете России по Москве, инцидент произошёл на юге столицы.

Попал в тенденцию

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что каждый такой случай берётся на особый контроль в федеральном органе.

«К сожалению, это далеко не первый случай воспрепятствования проезду машины скорой помощи. Более того, пугающе часто также происходят нападения на врачей. Поэтому Следственный комитет в рамках имеющихся полномочий и правового поля реагирует на каждый случай, чтобы не остались безнаказанными хамские и преступные действия тех, кто ставит под угрозу жизни людей», — подчеркнула Петренко.

По её мнению, подобная позиция СК должна послужить уроком для тех, кто не осознаёт важность и исключительность миссии «скорой».

Ужесточить наказание

В связи с участившимися случаями препятствования работы «скорых» министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила приравнять блокирование медицинской спецмашины к вождению в нетрезвом виде.

«Мы подготовили законопроект по проводу ужесточения наказания в том случае, когда не пропускают «скорую». Это будет приравнено к вождению в нетрезвом виде», — сказала министр в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом — влечёт наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — говорится в его законопроекте.

Отмечается, что в настоящее время штраф за отказ пропустить «скорую» составляет 500 рублей и грозит лишением прав на срок до трёх месяцев.