Задержанный по делу о бомбе в Осло оказался 17-летним россиянином

Полиция Норвегии задержала несовершеннолетнего россиянина, оставившего подозрительный предмет на мостовой в центре Осло. Юноша обвинен в незаконном обращении со взрывчаткой, сообщает ТАСС со ссылкой на полицейскую службу безопасности (ПСБ) Норвегии.

Россиянин был задержан полицией накануне вечером в центральном районе Грёнланн. Он оставил на мостовой подозрительный предмет. В Осло объявили тревогу, опасное место оцепили. Сегодня полиция заявила, что, скорее всего, это было маломощное взрывное устройство. Его обезвредили взрывотехники.

«Пока что неясно, были ли у задержанного 17-летнего юноши планы осуществить теракт. Мы пытаемся выяснить, каковы были его мотивы и были ли в этом замешаны другие люди» — заявила глава ПСБ Бенедикте Бьёрнланд.

Полиция выяснила, что задержанный прибыл в страну в 2010 году как беженец. Норвежские СМИ сообщают, что в последнее время он находился под наблюдением спецслужб, поскольку симпатизировал террористическим исламистским группировкам.