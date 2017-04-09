Взрыв произошел в египетской церкви

В Египте в городе Танта, расположенном в центре дельты Нила в 94 км к северу от Каира, произошел взрыв в коптской церкви Мар-Гиргис (Святой Георгий) погибли 15 человек, еще более 40 получили ранения, сообщает Al Arabiya . На месте происшествия находятся полицейские и машины скорой помощи.

Сегодня христиане Египта отмечают Пальмовое воскресение (Вербное воскресение). Во всех коптских храмах страны идут торжественные службы, посвященные воспоминанию о дне Входа Господня в Иерусалим. Пальмовое воскресение копты называют Шаанинех.