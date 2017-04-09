Французский турист погиб при падении воздушного шара в Турции

В Каппадокии (Турция) один человек погиб, 20 пострадали в результате крушения воздушного шара в центральной Турции, сообщает издание Hurriyet

Крушение произошло неподалеку от города Невшехир. Шар с туристами сильным ветром отнесло к высоковольтными проводам, пилот был вынужден совершить жесткую посадку. Французский турист погиб на месте, пострадавшие были доставлены в больницу, у некоторых диагностирован переломы.

По словам сотрудника отделения полиции города Гереме, россиян среди пострадавших нет. «По имеющимся у нас данным, в результате падения шара погиб француз, пострадали 20 человек. Из них два гражданина Франции, два - Колумбии, остальные, 16 человек, - граждане Турции», -- сообщил он, передает ТАСС

Каппадокия -- регион, который находится в центральной Турции. Ландшафты здесь вулканического происхождения. Здесь также множество подземных городов и пещерных монастырей, относящихся к периоду раннего христианства.