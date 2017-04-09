В Таганроге произошел взрыв бытового газа в жилом доме

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Таганроге, пострадали три человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир пятиэтажного дома по адресу улица Шаумяна 12 / 1. По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них госпитализированы", — сказал собеседник. "Четыре квартиры пострадали, эвакуированы порядка 150 человек", — добавил он.

Причина взрыва уточняется, заключил источник.