Власти Южной Кореи начали транспортировку парома "Севоль" на сушу с полупогружного судна, на котором он был размещен после подъема с морского дна, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на министерство мореходства и рыболовства.

Министерство сообщило, что работы по транспортировке начались в 9.00 (3.00 мск) в воскресенье. В них задействованы 600 транспортеров, которые должны будут перевезти паром с полупогружного судна в сухой док. После переноса паром будет необходимо безопасно закрепить на суше. Как ожидается, этот процесс будет завершен к утру понедельника. По оценкам специалистов, судно, вес которого составлял 6,8 тысячи тонн, сейчас весит около 16 тысяч тонн из-за скопившейся в нем воды и грязи. Только после этого будет начаты поиски тел девяти человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Кроме того, власти страны рассчитывают, что расследование, проведенное на суше, прояснит детали и причины аварии.

Затонувший три года назад южнокорейский паром "Севоль" был поднят на поверхность и 31 марта доставлен в порт Мокхпо на юго-западе страны в 90 километрах от места трагедии.

Паром "Севоль" (длина — 145 метров, водоизмещение — 6 тысяч 825 тонн), большинство пассажиров на котором были школьники, затонул в апреле 2014 года. Авария унесла жизни 295 человек, еще девять человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, так как их останки не были найдены. Предполагается, что они все еще могут оставаться внутри корабля. Из-за этого было решено поднимать паром целиком, не разрезая корпус на части. Причиной аварии стала перегрузка парома, а также незаконная переделка корпуса и ошибки в управлении.