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Компенсационные автобусы будут работать до восстановления движения на МЖД
Компенсационные автобусы будут работать до полного восстановления движения поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщает столичный департамент транспорта.
"Компенсационные автобусы будут работать до полного открытия пригородного ж/д (трансопрта) на Белорусском направлении Московской железной дороги филиала РЖД", — сообщается в микроблоге департамента в Twitter.
В департаменте добавили, что при необходимости правительство Москвы с 4.30 подготовит компенсационные автобусы для утренней перевозки пассажиров по маршруту Белорусский вокзал — Одинцово. Сообщается также, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы окажет помощь автобусам в обеспечении приоритетного проезда.
По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва – Брест.
По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По информации РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.
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