МЧС: пассажиры поезда Москва-Брест не поддались панике и помогали друг другу

Спасатели МЧС , прибывшие первыми на место столкновения электрички и пассажирского поезда, рассказали, как была организована спасательная операция и что происходило в вагонах поезда.

Как сообщил ТАСС руководитель смены 28-й пожарной части Москвы Владимир Иванов, "в районе 23:00 на пульт "01" поступил сигнал о происшествии на железной дороге в районе дома 4 по улице Герасима Курина". По его словам, первые подразделения прибыли на место через семь минут.

"Выяснилось, что произошло столкновение пассажирского поезда и пригородной электрички. Сразу была организована проверка пассажирского поезда на наличие пострадавших и оказание им первой помощи до прибытия медиков. Проверялась и электричка", - рассказал Иванов.

"Пострадавших было много, поэтому были запрошены дополнительные силы для оказания помощи", - добавил он.

Иванов рассказал, что "паники никакой не было, наоборот, пассажиры сами пытались помогать друг другу". В первую очередь помощь оказывали людям, получившим травмы.

"Эвакуация была организована четко", - подчеркнул он. Помощь оказывали и проводники в вагонах.