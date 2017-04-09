Полиция Осло взорвала подозрительный предмет

Полицейские Осло взорвали подозрительный предмет, ранее обнаруженный в центре города. Об этом сообщает издание VG.

"Мы совершили контролируемый взрыв объекта", - сообщил офицер полиции Свейн Арилд.

По его словам, сложно сказать, было ли взрывчатое вещество в найденном предмете, однако контролируемый взрыв получился мощнее, чем то предполагал объем использованной полицией взрывчатки.

В настоящий момент проводится дополнительная экспертиза. Полицейские пока не снимают оцепление.

Ранее сообщалось, что в центре Осло обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу. Правоохранители также задержали подозреваемого.