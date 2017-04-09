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Полиция Осло взорвала подозрительный предмет
Полицейские Осло взорвали подозрительный предмет, ранее обнаруженный в центре города. Об этом сообщает издание VG.
"Мы совершили контролируемый взрыв объекта", - сообщил офицер полиции Свейн Арилд.
По его словам, сложно сказать, было ли взрывчатое вещество в найденном предмете, однако контролируемый взрыв получился мощнее, чем то предполагал объем использованной полицией взрывчатки.
В настоящий момент проводится дополнительная экспертиза. Полицейские пока не снимают оцепление.
Ранее сообщалось, что в центре Осло обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу. Правоохранители также задержали подозреваемого.
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