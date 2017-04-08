СК проверяет сообщение об избиении ребенка-инвалида коллекторами на Урале

Следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовал проверку по сообщению об избиении сотрудниками коллекторского агентства 11-летнего инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, в Екатеринбурге трое неизвестных мужчин, предположительно сотрудники коллекторского агентства, избили ученика пятого класса коррекционной школы. Со слов пострадавшего известно, что мужчины требуют с его матери долг в размере 300 тыс. рублей, хотя, как поясняет сама мать, такого денежного долга за ней не числится. По сообщению о происшествии Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас сотрудники СК совместно с полицейскими выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают мужчин, применивших насилие в отношении ребенка. Будет проведена судебная медицинская экспертиза пострадавшего. Ход проведения проверки находится на контроле руководства следственного управления.