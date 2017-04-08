Инспектор пропустил Джалилова в метро из-за игры

Следователи, которые занимаются расследованием трагедии в петербургском метро, выяснили, как террорист-смертник Акбаржон Джалилов смог беспрепятственно пройти в подземку. Как сообщает «Фонтанка» , правоохранители изучили его маршрут. Выяснилось, что в метро он зашел на станции Академическая». У Джалилова был рюкзак за спиной. В этот момент на станции отсутствовал старший сержант управления полиции на метрополитене. Его вызвали на соседнюю станцию «Гражданский проспект». На станции оставался инспектор службы контроля на метрополитене (СКМ). Согласно записи видеокамер, он был увлечен игрой в мобильном телефоне. Как отмечает издание, теоретически он мог бы заинтересоваться рюкзаком Джалилова, по правилам инспектор может досматривать пассажиров и багаж.

Из-за невнимательности сотрудника метрополитена и небрежного отношения к своим обязанностям СКР назначил доследственную проверку по признакам, попадающим под статью 293 УК (Халатность).

3 апреля 2017 года при взрыве в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 14 человек.