Людей со следами взывчатки поймали на трех станциях метро Москвы

Дежурные полицейские на станциях московского метро «Таганская», «Коломенская» и «Каховская» обнаружили следы взрывчатки на руках у пяти пассажиров, сообщил сайт Life.

"Специальные приборы обнаружили у них на руках и одежде пары и частицы нитроглицерина и тетрила", - источник МВД

Эти вещества используются для создания взрывных устройств, правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах эти следы появились на руках у пассажиров. По данным Life, все пятеро – выходцы из Казахстана и Киргизии.

Пресс-службы МВД РФ и Москвы эту информацию не подтверждает.