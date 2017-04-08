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Под Вроцлавом под обломками рухнувшего дома ищут людей
Фото: Twitter
Двухэтажный многоквартирный дом рухнул в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, под завалами могут быть люди, сообщают местные СМИ.
"Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами", — сообщил офицер пожарной охраны Яцек Курчинский.
Świebodzice: Zawaliła się kamienica wielorodzinna, w środku są ludzie https://t.co/kNTwAZMnKB— Piotr Dybiec (@pidybi) 8 апреля 2017 г.
По его словам, двоих уже удалось извлечь из-под завалов, они находятся в сознании.
По данным местных СМИ, в квартирах рухнувшего дома могло находиться порядка 18 человек.
Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.
О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.
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