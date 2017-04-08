В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим

Полиция задержала 38-летнего жителя Москвы, который стрелял со своего балкона по прохожим, в результате чего пострадали два человека, сообщается на официальном сайте МВД России по Москве.

Как сообщил в свою очередь источник в правоохранительных органах города, двое мужчин заявили полицейским, что неизвестный стрелял из пневматического пистолета и попал в предплечье одному мужчине и в поясницу второму. От госпитализации мужчины отказались, обстоятельства инцидента выясняются, сообщил источник.

"Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Головинскому району на Флотской улице задержали 38-летнего жителя столицы по подозрению в хулиганстве… Отделом дознания ОМВД России по Головинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении.

МВД подтверждает, что полицейские САО задержали мужчину, который со своего балкона совершил несколько выстрелов по прохожим. В результате пострадали двое уроженцев ближнего зарубежья, работающих дворниками.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, сотрудники полиции обнаружили и изъяли арбалет и электрошокер сильной мощности. Все оружие изъято и направлено на экспертизу", — добавили в МВД РФ по Москве.