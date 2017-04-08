19-летнего иркутянина заподозрили в оскорблении чувств верующих в соцсети

В отношении 19-летнего жителя Иркутска возбуждено уголовное дело за пост в соцсети. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления СК

«По версии следствия, в 2015–2016 годах молодой человек на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих», — отмечается в сообщении ведомства.

Юноше грозит наказание до одного года лишения свободы. Следователи провели в его квартире обыск и изъяли компьютер. Молодой человек дал признательные показания.

В феврале ставропольский суд закрыл уголовное дело в отношении пользователя соцсети за оскорбление чувств верующих. Поводом для возбуждения дела послужила переписка. Осенью 2014-го во время спора в комментариях в одной из групп во «ВКонтакте» он отрицал существование бога и назвал Библию «сборником еврейских сказок». После этого двое участников дискуссии подали на него заявления в полицию.

В прошлом году пенсионер из Ростова-на-Дону получил два года условно за возбуждение межнациональной розни в социальных сетях. Мужчина разместил на своей странице открытое письмо публициста Бориса Стомахина, признанное экстремистским.