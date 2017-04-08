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В Петербурге закрыта станция метро "Елизаровская"

В Петербурге закрыта станция метро «Елизаровская»
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Станция метро "Елизаровская" в Петербурге закрыта для пассажиров, сообщает петербургский метрополитен.
"В 9.13 станция "Елизаровская" закрыта для входа и выхода пассажиров", — говорится в сообщении.
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