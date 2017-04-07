СМИ: Задержан подозреваемый в теракте в Стокгольме

Шведская пресса сообщает о задержании подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме.

Сообщается, что сегодня вечером полиция арестовала неизвестного мужчину в пригороде Мэшта.

На теле мужчины обнаружены легкие травмы. Сам задержанный заявил, что он причастен к теракту в столице Швеции.

Сегодня неизвестный водитель грузовика совершил наезд на толпу пешеходов на оживленной улице в центре Стокгольма. В результате ЧП погибли от 3 до 5 человек, пострадали не менее 8. Правительство Швеции уже признало произошедшее терактом.