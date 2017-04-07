Появилось видео с врезающимся в толпу грузовиком в Стокгольме

В интернете опубликовано видео момента теракта в Стокгольме. Запись с камер видеонаблюдения обнародовал норвежский телеканал VGTV.

На видео люди в панике бегут по улице, некоторые прохожие забегают в магазин, а через секунду мимо витрин проносится на большой скорости грузовик.

7 апреля в Стокгольме водитель грузовика задавил четырех человек, 12 человек получили ранения. Власти Швеции назвали происшедшее терактом. Инцидент произошел на улице Дроттнинггатан. Грузовик принадлежал шведской пивоваренной компании Spendrups. Незадолго до атаки машина была угнана. В полиции шведской столицы заявили, что задержали одного подозреваемого в причастности к теракту.