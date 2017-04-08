СМИ: у предполагаемого «стокгольмского террориста» нашли узбекский паспорт

Журналисты узнали подробности задержания мужчины, подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме. Как пишет Aftonbladet, его задержали в пригороде шведской столицы. У предполагаемого террориста были ссадины, в одежде застряли осколки стекла.

По данным издания, задержанный – 39-летний мужчина с паспортом гражданина Узбекистана. Его имя не называется, но есть информация, что он симпатизировал исламским радикалам, размещая на странице в Facebook их агитационные материала. В 2013 году он поставил «лайки» под фотографиями с места теракта в Бостоне.

7 апреля угнанные грузовик врезался в толпу людей в Стокгольме, после чего протаранил витрину магазина. Известно о 4 погибших и 12 раненых.