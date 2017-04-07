Опубликовано фото предполагаемого террориста из Стокгольма

Полиция Стокгольма распространила фотографию предполагаемого преступника, совершившего наезд на толпу на грузовике в центре столицы Швеции. На фото, размещенном издением Aftonbladet, виден мужчина в куртке с капюшоном.

Перед этим полиция опровергала задержание подозреваемых. По данным СМИ, участников атаки было несколько, якобы двое из них даже стреляли по толпе. Однако официального подтверждения этой информации нет.

MISSTÄNKT. Polisens bild på misstänkte mannen som söks för terrorbrottet i Stockholm.https://t.co/YSDkE6sHHD pic.twitter.com/duCfee48P5 — Expressen (@Expressen) 7 апреля 2017 г.

Атака была признана терактом. В результате погибли три человека (по неофициальным данным - пять).

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву.

Отметим, что ранее в разных городах Европы террористы провели атаки с использованием грузовиков в Ницце и Берлине.