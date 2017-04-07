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В сети появилось фото вероятного террориста из Стокгольма
Фото: Twitter
В социальной сети Twitter распространили несколько снимков, сделанных, якобы, в центре Стокгольма вскоре после совершенного здесь теракта. На них изображен молодой человек с бородой, которого ведут под руки двое полицейских.
This is the #Stockholm terrorist.— Ann Kelly (@LadyAodh) 7 апреля 2017 г.
Yet another non-white invader.
DIEversity is #WhiteGenocide! pic.twitter.com/ptUUWho8y6
Источники указывают, что речь идет о вероятном подозреваемом в умышленном наезде на пешеходов, в результате которого погибли минимум три человека. Официального подтверждения, что на снимках именно шведский террорист, пока нет.
Напомним, грузовик протаранил группу людей на главной пешеходной улице шведской столицы. Как подозревает полиция, это был теракт, который совершили на угнанном автомобиле. Подозреваемый задержан, с ним работает полиция.
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