В северном Стокгольме слышна стрельба

СМИ сообщают о стрельбе в Стокгольме. Инцидент произошел в северной части города. Об этом сообщает издание Daily Star . Подробности случившегося пока неизвестны.

7 апреля в Стокгольме грузовик въехал в толпу. По разным источникам, погибли от 3 до 5 человек, 8 человек получили ранения. Инцидент произошел на пешеходной улице Дротнинггатан. Власти Швеции назвали случившееся терактом. Грузовик принадлежал шведской пивоваренной компании Spendrups. Незадолго до атаки машина была угнана.