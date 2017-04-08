В СМИ появилось видео наезда грузовика на толпу в Стокгольме

Норвежский телеканал VGTV разместил на своем сайте видео наезда грузовика на людей в Стокгольме. Съемка велась с камеры наружного наблюдения.

На видео заметно, как несколько человек забегают в помещение, спасаясь от грузовика. Автомобиль едет с большой скоростью мимо магазина, расположенного на пешеходной улице Дроттнинггатан.

Напомним, грузовик, впоследствии оказавшийся угнанным, въехал вчера в толпу в центре Стокгольма. Автомобиль протаранил стену универмага, после чего загорелся. Премьер-министр Швеции Стивен Лёвен назвал произошедшее «нападением» на страну, добавив, что «все указывает на террористический акт». В результате атаки погибли четверо — один человек умер в больнице, трое скончались на месте. Число раненых достигло 15.