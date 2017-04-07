Выяснено, как изготовил бомбу террорист, взорвавший себя в метро Петербурга

Оперативники и следователи по крупицам восстанавливают картину того, как 22-летний Акбаржон Джалилов готовил теракт в метро Санкт-Петербурга.

Как стало известно РЕН ТВ, на данный момент уже установлено, что террорист начинил использованный в качестве корпуса для бомбы огнетушитель самодельной взрывчаткой, изготовленной из аммиачной селитры. Ее Джалилов покупал в обычных аптеках.

Уже установлен таксист, который опознал Джалилова по фотографии и дал показания, что отвозил его в пункт проката строительных инструментов. Там Акбаржон взял в аренду пилу-болгарку, с помощью которой он распилил пополам корпус огнетушителя.

Напомним, накануне в Петербурге были задержаны трое предполагаемых сообщников Джалилова. У них в квартире нашли еще одну бомбу из огнетушителя, начиненную поражающими элементами, а также тротил и дистанционный взрыватель с аккумулятором.