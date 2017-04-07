В индийском аэропорту предотвратили авиакатастрофу

В аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели 7 апреля удалось избежать столкновения двух самолетов на взлетно-посадочной полосе. Оба воздушных судна принадлежат индийским авиакомпаниям: Air India и IndiGo, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления воздушным сообщением аэропорта.

Инцидент произошел около 08:30 по московскому времени. Самолет Air India готовился к полету в Гоа, уже набрал скорость 185 км/ч и оторвался от земли, однако пилот был вынужден резко прекратить взлет. Он получил предупреждение диспетчерской, что на эту же взлетно-посадочную полосу начал приземляться самолет IndiGo после перелета из Ранчи.

Самолет Air India успел продвинуться вперед по взлетно-посадочной полосе и освободить место для посадки встречного воздушного судна. Однако в результате инцидента пострадали пассажиры. На борту Air India было 120 человек, многие из которых не успели пристегнуться и при экстренном торможении получили незначительные ушибы.

Причиной происшествия уже назвали несогласованность действия служб аэропорта. Кроме того, в аэропорту проводится реконструкция двух соседних взлетно-посадочных полос, которые должны быть переделаны для того, чтобы они смогли одновременно принимать и отправлять рейсы.