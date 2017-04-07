В Северной Осетии задержанный взорвал гранату в автомобиле силовика

"В пятницу в поселке Калининский Моздокского района сотрудник правоохранительных органов задержал 25-летнего местного жителя по подозрению в совершении противоправных действии и посадил в служебную "Ладу Приора", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по пути следования в машине мужчина привел в действие гранату. "От полученных ранений подозреваемый скончался в больнице, а потерпевший в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении Моздокского района, где ему оказывается необходимая помощь", — отмечает СУ СК по Северной Осетии.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.