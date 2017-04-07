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Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма
В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу пешеходов. Как минимум три человека погибли. Об этом сообщает Шведское радио.
Инцидент произошел на улице Дроттнинггатан. Никакой дополнительной информации от властей пока не поступало. Очевидцы происшествия сообщают, что по улицам от грузовика бежали сотни людей. Полицейские оцепили место трагедии, где сейчас работают сотрудники экстренных служб города.
СМИ сообщили, что полиции удалось задержать подозреваемого в теракте в Стокгольме.
14 июля 2016 года в Ницце грузовик задавил 86 человек, еще 308 человек получили ранения. Водитель был застрелен полицией. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
First image of Sweden Truck Accident @France24_en @ZoieOBrien_ #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/KDGRghKXol— Dennis Wecker (@dennis_wecker) 7 апреля 2017 г.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
SON DAKİKA! | #Stockholm'de bir kişi kamyonla kalabalığın içine daldı https://t.co/WE2uFdBoq1 pic.twitter.com/u1XKQqvxQZ— Gazete Manifesto (@ManifestoGazete) 7 апреля 2017 г.
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