Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма

В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу пешеходов. Как минимум три человека погибли. Об этом сообщает Шведское радио

Инцидент произошел на улице Дроттнинггатан. Никакой дополнительной информации от властей пока не поступало. Очевидцы происшествия сообщают, что по улицам от грузовика бежали сотни людей. Полицейские оцепили место трагедии, где сейчас работают сотрудники экстренных служб города.

СМИ сообщили, что полиции удалось задержать подозреваемого в теракте в Стокгольме.

14 июля 2016 года в Ницце грузовик задавил 86 человек, еще 308 человек получили ранения. Водитель был застрелен полицией. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство»