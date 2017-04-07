В Москве задержан высокопоставленный сотрудник МВД

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя Четвертого главного управления министерства внутренних дел России по тылу Максима Рыбкина. Офицера подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рыбкин предложил руководителям нескольких оборонных предприятий посодействовать прекращению нескольких уголовных дел, попросив за это 20 миллионов рублей. Однако выполнить взятые на себя обязательства он не смог, и вернул часть полученных денег — 10 миллионов. На остальную сумму офицер написал расписку, которая и стала доказательством», — заявил собеседник издания.

Четвертый главк МВД курирует оборонные и особо опасные объекты. В правоохранительных органах подчеркнули, что Рыбкин не обладал возможностью оказать влияние на следствие.