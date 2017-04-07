По словам собеседника издания, причиной смерти 64-летнего спортсмена стала сердечная недостаточность.

Мужчина летел из Москвы в Париж. После посадки ему стало плохо, и он умер.

Отмечается, что на помощь ему прибыли медики, которые пытались реанимировать спортсмена около получаса. Однако спасти Луббати им не удалось.