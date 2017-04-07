При атаке на базу в Сирии погибли четверо военнослужащих

Как минимум четверо сирийских военных погибли в результате ракетного удара США. Об этом сообщает ABC News

По данным телеканала, среди погибших оказался генерал сирийской армии. Кроме того, атака «нанесла значительный урон» авиабазе.

Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что ракетный удар повредил более десятка ангаров, топливную базу и базу противовоздушной обороны.

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных сил Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что США предупредили российских военнослужащих о ракетном ударе накануне, 6 апреля. По его словам, по тем частям базы, где были военные из РФ, удары не наносились.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что решение нанести удар отвечает «жизненно важным национальным интересам» Штатов. Трамп считает, что атака позволит предотвратить распространение химического оружия. По его мнению, «не может быть никаких споров» о том, что Сирия использовала химическое оружие.

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб произошла химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии, Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, виновниками химатаки являются террористические группировки.