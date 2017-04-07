ЧП в Волгоградской области: госпитализировано 37 человек

В Волгоградской области госпитализированы 37 кадетов Кумылженского казачьего кадетского корпуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Кадеты были доставлены в Кумылженскую районную больницу.

По словам собеседника агентства, состояние пострадавших медики оценивают как легкое и средней степени тяжести. Он отметил, что многие из госпитализированных поправляются и чувствуют себя лучше.

Ранее воспитанники корпуса в возрасте от 11 до 16 лет пожаловались медикам на плохое самочувствие. В результате было принято решение о госпитализации.