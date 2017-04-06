РЕН ТВ разыскал женщину, которая оказывала помощь пострадавшим в теракте в Петербурге

Журналисты РЕН ТВ нашли женщину, которая оказывала первую медицинскую помощь пострадавшим в теракте в петербургском метрополитене. Ей оказалась Юлия Валуева, медик с шестнадцатилетним стажем.

"Снимали ремни, шнурки, все, что было под рукой. Перетягивали этим (раны). Через час уже спустили нам медиков, фельдшера, хирурга. Они принесли три больших аптечки, начали использовать медицинские средства", —вспоминает женщина.

"Может, это сумасшествие какое-то. Я потомственный медик", — призналась она.

Ранее стало известно, что интернет-пользователи разыскивают женщину, которая оказывала помощь пострадавшим сразу после взрыва в петербургском метро. В социальной сети "ВКонтакте" для этой цели даже была создана группу "Поиск людей, оказывавших помощь при теракте в Спб". Блогеры считают, что Юлию нужно наградить.