Более тысячи человек эвакуировали с Казанского вокзала из-за угрозы взрыва

Более тысячи человек эвакуировали с Казанского вокзала в Москве после обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

«В здании Казанского вокзала, около кассы дальнего следования, обнаружен подозрительный предмет, проводится эвакуация», — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов , ожидается прибытие кинологов с собаками.

Меры безопасности на транспорте в Москве были усилены после совершенного в понедельник, 3 апреля, теракта в метро Санкт-Петербурга. Мэр Сергей Собянин отдал соответствующее распоряжение столичному главку МВД, Управлению Росгвардии по Москве и Московскому метрополитену.

Взрыв на синей ветве питерской подземки произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одна бомба, замаксированная под огнетушитель, была заложена на станции «Площадь Восстания», ее удалось обезвредить. В результате взрыва 14 человек погибли, пострадали более 60.