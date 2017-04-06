iPhone 7 взорвался во время зарядки

Смартфон iPhone 7 взорвался в доме у жительницы Китая во время зарядки. В результате взрыва устройство развалилось на две части, издав громкий хлопок, сообщает Daily Mail.

По словам владелицы гаджета, женщины по фамилии Инь, смартфон она приобрела около четырех месяцев назад. Незадолго до инцидента она поставила смартфон на зарядку и отправилась гулять. Придя домой, женщина услышала звук взрыва.

Взяв обе части iPhone, китаянка отправилась в официальный магазин Apple , чтобы отремонтировать устройство. Там ей сообщили, что литий-ионная полимерная батарея смартфона взорвалась, из-за чего устройство развалилось надвое.

Пока что остается неизвестным, что стало причиной - неисправность самого смартфона, зарядного устройства или аккумулятора. В результате взрыва никто не пострадал.