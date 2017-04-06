Глава Невского района назвал причину ЧП в Петербурге

Глава Невского района Петербурга Константин Серов заявил, что в жилом доме на проспекте Солидарности обвалилась кладка при строительных работах, сообщает "Фонтанка".

Серов подчеркнул, что взрыва в доме не было.

Очевидцы сообщили, что в доме на востоке Петербурга произошел взрыв. Свидетели сообщили, что слышали сильные хлопки. На фотографиях, опубликованных в соцсетях видно, что у дома отвалилась часть облицовки.

Сообщается, что дом не подключен к газоснабжению.

Ранее в четверг в доме на Товарищеском проспекте в Петербурге нашли взрывное устройство.