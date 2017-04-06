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Глава Невского района назвал причину ЧП в Петербурге
Глава Невского района Петербурга Константин Серов заявил, что в жилом доме на проспекте Солидарности обвалилась кладка при строительных работах, сообщает "Фонтанка".
Серов подчеркнул, что взрыва в доме не было.
Очевидцы сообщили, что в доме на востоке Петербурга произошел взрыв. Свидетели сообщили, что слышали сильные хлопки. На фотографиях, опубликованных в соцсетях видно, что у дома отвалилась часть облицовки.
Сообщается, что дом не подключен к газоснабжению.
Ранее в четверг в доме на Товарищеском проспекте в Петербурге нашли взрывное устройство.
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